Instagram скроет лайки под постами пользователей

Социальная сеть Instagram со следующей недели начнет в тестовом режиме скрывать лайки под постами американских пользователей.

«Мы в этом году тестировали скрытие лайков в Instagram в целом ряде стран. Мы расширяем эти тесты и на следующей неделе включим в них небольшую группу людей в США. Жду откликов!» — написал в Twitter гендиректор компании Адам Моссери.

Heads up! We've been testing making likes private on Instagram in a number of countries this year. We're expanding those tests to include a small portion of people in the US next week. Looking forward to the feedback!