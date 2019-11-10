Instagram скроет лайки под постами пользователей

Социальная сеть Instagram со следующей недели начнет в тестовом режиме скрывать лайки под постами американских пользователей.

«Мы в этом году тестировали скрытие лайков в Instagram в целом ряде стран. Мы расширяем эти тесты и на следующей неделе включим в них небольшую группу людей в США. Жду откликов!» — написал в Twitter гендиректор компании Адам Моссери.

Heads up! We've been testing making likes private on Instagram in a number of countries this year. We're expanding those tests to include a small portion of people in the US next week. Looking forward to the feedback! — Adam Mosseri (@mosseri) 9 ноября 2019 г.

Идея сокрытия лайков состоит в том, чтобы уменьшить у пользователей соцсетей чувство соревнований и снизить уровень давления, объяснил он.

Ранее соцсеть уже начала скрывать лайки под постами пользователей ряда стран.

Напомним, Instagram официально запустил во всем мире отдельное приложение для обмена сообщениями Threads. В нем можно общаться только со списком «близких друзей».

