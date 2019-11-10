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Instagram скроет лайки под постами пользователей

11:33, 10.11.2019
Instagram скроет лайки под постами пользователей
Фото: pexels.com

Социальная сеть Instagram со следующей недели начнет в тестовом режиме скрывать лайки под постами американских пользователей.

«Мы в этом году тестировали скрытие лайков в Instagram в целом ряде стран. Мы расширяем эти тесты и на следующей неделе включим в них небольшую группу людей в США. Жду откликов!» — написал в Twitter гендиректор компании Адам Моссери.

Идея сокрытия лайков состоит в том, чтобы уменьшить у пользователей соцсетей чувство соревнований и снизить уровень давления, объяснил он.

Ранее соцсеть уже начала скрывать лайки под постами пользователей ряда стран.

Напомним, Instagram официально запустил во всем мире отдельное приложение для обмена сообщениями Threads. В нем можно общаться только со списком «близких друзей».

ТехнологииМедиаОбщество
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