Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о своем первом полете на форуме «Мост Москва — Татарстан»

Летчик Дамир Юсупов, посадивший аварийный самолет в кукурузном поле, принял участие в молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан» и рассказал о своем первом полете.

Зал стоя приветствовал легендарного пилота. Дамир Юсупов рассказал, что поступив в летное училище лишь в 32 года, он понял, что находится на своем месте.

«Когда я совершил свой первый самостоятельный полет — это был для меня, наверное, самый счастливый день», — признался он.

Также Юсупов дал совет участникам форума. «Как мы знаем, самолет взлетает и садится против ветра. Поэтому хочу пожелать вам не бояться жизненных трудностей и преград, слушать свое сердце, не сдаваться и идти только вперед», — цитирует его слова пресс-служба президента РТ.

Напомним, в августе этого года самолет Airbus A321 совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел без шасси с полными топливными баками на кукурузном поле. Это произошло из-за попадания чаек в двигатели. Благодаря мастерству и героизму двух молодых пилотов, в частности Дамира Юсупова, никто из более 200 пассажиров не погиб.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье проводится форум для выходцев из республики или татар других регионов. В его работе принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в мероприятии участвуют фигуристка Алина Загитова и оперная певица Альбина Шагимуратова.

