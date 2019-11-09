Кирилл Новиков: «Динамо» победило заслуженно, «Рубин» не имел никаких моментов у наших ворот»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги победного матча команды с «Рубином» (1:0).

— Мы довольны победой и рады, что ее одержали при достаточно хорошей и качественной игре. Основную часть матча можно разделить на две части: до нашего удаления и после нее. Вначале мы показывали хороший футбол, много атаковали, создали несколько голевых моментов. Считаю, что первый тайм прошел под нашим глобальным преимуществом, но мы не смогли увеличить счет.

Дальше, после удаления, нам пришлось тяжело. «Рубин» усилил давление на наши ворота, неплохо атаковал, но никаких моментов возле наших ворот не создал. Поэтому я считаю, что победа заслуженная, достаточно хорошая, и мы двигаемся дальше.

— Как оцените действия Рыкова в моменте с удалением игрока Зуева?

— Если честно, то я не видел этого эпизода. Не могу ничего сказать.

— Не было ощущения, что второе удаление — это попытка судьи уравнять составы?

— Нет, я считаю, что главный арбитр провел матч на очень хорошем уровне.

— Получается, вы довольны судейством?

— Получается, что да. А вообще, наверное, это не наша задача оценивать его работу, а инспектора матча. Наше дело — выходить и показывать свою игру.



— Как оцените игру Паршивлюка?

— Сергей провел с нами только три тренировочных занятия, понятно, что ему было тяжело. Но Паршивлюк достаточно профессиональный футболист, вышел на замену и сделал все, о чем мы его просили. Я доволен его игрой.

— Насколько придало мотивации назначение вас главным тренером? Команде не помешает пауза на игры сборных?

— Мотивация присутствует всегда у любого спортсмена и тренера. Поэтому команда на такое никак не реагирует. Более того, в декабре, если у кого-то возникнут сомнения, то контракт может быть расторгнут. Как со стороны клуба, так и с моей. Остались четыре игры, которые решат в основном мою судьбу. Но мы об этом не думаем. Задача нашего тренерского штаба — поднять команду наверх и сделать все возможное. Мы думаем об этом, а не о каких-то контрактных вещах.

Что касается паузы на игры сборных, то с учетом большого количества еще недавно травмировавшихся игроков для нас это плюс. Потому что у нас будет дополнительное время привести их в единую с остальными физическую форму. Думаю, за счет них у нас окрепнет состав и пауза пойдет нам в плюс, — цитирует слова Новикова корреспондент «Реального времени».