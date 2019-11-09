Из Крыма запустят поезда в Казань

Фото: «Реальное время»

После запуска поездов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург планируется открыть еще более десятка железнодорожных направлений от полуострова к крупным городам России. В числе таких направлений есть и маршрут Симферополь — Казань.

Новые направления анонсировала в разговоре с ТАСС сенатор от Крыма Ольга Ковитди. В числе других городов, которые свяжет с Крымом железнодорожное сообщение, она назвала Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Архангельск, Мурманск, Челябинск, Пермь и другие города.

Сенатор добавила, что теперь транспортное сообщение с полуостровом не зависит от капризов погоды. «Это не просто прекрасное путешествие, но это еще и воплощение нашей крымской мечты», — заявила она.