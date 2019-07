Клип Queen стал рекордсменом среди старых видео, набрав более 1 млрд просмотров

Клип группы Queen на песню Bohemian Rhapsody набрал более 1 млрд просмотров на YouTube. Он побил рекорд для роликов, записанных до 1990-х годов.

«Даже через 40 лет видео продолжает вдохновлять и радовать миллионы фанатов по всему миру», — говорится в блоге видеохостинга.

Участники Queen Брайан Мэй и Роджер Тэйлор пообещали снять три новых клипа. Для желающих сняться в роликах музыканты объявили конкурс. Участникам-музыкантам предложат сделать свои интерпретации «Богемской рапсодии», танцорам — подготовить танец под музыку Don't Stop Me Now, ориентируясь на видеоинструкции тренера по пластике Рами Малека, сыгравшего Фредди Меркьюри в кино. Художникам предложат изобразить любое слово или фразу к тексту песни A Kind of Magic.