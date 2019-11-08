Виктор Тихонов: «В Казани делают все для хоккея, хочу быть частью этой системы

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился впечатлениями от первой тренировки в казанской команде после перехода из питерского СКА.

— Добрались хорошо, очень удобно — прилетели вместе с Романом Рукавишниковым. Нас встретили, показали огромную территорию базы: это высший класс! Здесь делают все для хоккея, это очень здорово — можно думать только об играх и тренировках, условия просто топ.

— Как приняла команда? Наверняка со многими пересекались в сборной или в других клубах.

— Прием был хороший — всегда хорошо, когда ты первый приезжаешь в раздевалку. Не все игроки одновременно заходят в раздевалку, поэтому можно к одному подойти поздороваться, к другому. А когда заходишь (в раздевалку), а там уже вся команда сидит, волнуешься, не помнишь, с кем здоровался, а с кем — нет. Было хорошо, с каждым успел уже чуть пообщаться, но со многими уже играл и в сборной, и в клубах. Например, Олег Ли уже был в этом сезоне моим партнером по СКА, он уже много что мне рассказал про команду, про город. Небольшая нервозность спала, сейчас больше спокойствия.

— С Дмитрием Квартальновым вы пересекались в «Северстали», поэтому с требованиями тренера наверняка знакомы.

— Думаю, за эти годы он как тренер однозначно вырос, но тогда требования у него тоже были высокие — максимум дисциплины. Мне кажется, в этом отношении точно ничего не поменялось. Главное — работать и заново все доказывать.

— «Ак Барс» в этом сезоне играет в активный хоккей. Насколько такой стиль подходит вам как игроку?

— Да, я это очень люблю, особенно где размер площадки поменьше — это помогает. Если правильно это использовать, многие команды просто не успевают. У Казани это очень хорошо получается, поэтому я хочу быть частью этой системы.

— Планируете ли перевезти в Казань семью?

— Да, они переедут точно — наверное, дотерпим до зимних каникул, когда у сына будет пауза в школе, а там уже всех сюда перевезем, — цитирует Тихонова сайт «Ак Барса».