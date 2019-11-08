В Татарстане отремонтируют еще один мост через Свиягу за 102,7 млн рублей

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ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для ремонта моста через реку Свиягу на автодороге Р-241 Казань — Ульяновск. Стоимость работ оценивается в 102,7 млн рублей.

Мост был построен в 1985 году, он расположен на 101-м километре трассы Р-241 и состоит из трех сталежелезобетонных пролетных строений длиной по 63 метра. Ширина проезжей части составляет 10 метров.

Планируется отремонтировать опоры моста, пролетные строения, мостовое полотно, сопряжения моста с насыпями подходов, устройство водоотвода и очистных сооружений и ремонт регуляционных сооружений, пишет «Интерфакс».

Ранее ФКУ «Волго-Вятскуправдор» отчиталось о начале реконструкции еще одного моста через реку Свиягу — на 757-м километре трассы М-7. Также строится второй мост на этом участке. «Реальное время» писало, что работы обойдутся в 4,7 млрд рублей.