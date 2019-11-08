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В Казани появятся две остановки

12:59, 08.11.2019 1
В Казани появятся две остановки
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В казанском микрорайоне «Азино» появятся два новых остановочных пункта. Они будут установлены по улицам Академика Сахарова и Хайдара Бигичева.

На Бигичева остановка «Детский сад №185» появится с 16 ноября, сообщается на сайте мэрии Казани. Она будет установлена в районе дома №8 в обоих направлениях.

Остановка «Ул. Академика Сахарова» появится в районе дома №24 по улице Сахарова в направлении проспекта Победы.

Через эти остановочные пункты проходят маршруты троллейбусов №№3, 9, 12 и автобусов №№30, 77.

Эти остановки исполком вводит из-за реконструкции улиц Сахарова и Бигичева.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 ноя
    Что за показуха, там и так есть эти остановки. Тольуо одна из них называется не Детский ад, а Бигичева
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