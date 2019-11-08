В Казани появятся две остановки

В казанском микрорайоне «Азино» появятся два новых остановочных пункта. Они будут установлены по улицам Академика Сахарова и Хайдара Бигичева.

На Бигичева остановка «Детский сад №185» появится с 16 ноября, сообщается на сайте мэрии Казани. Она будет установлена в районе дома №8 в обоих направлениях.

Остановка «Ул. Академика Сахарова» появится в районе дома №24 по улице Сахарова в направлении проспекта Победы.

Через эти остановочные пункты проходят маршруты троллейбусов №№3, 9, 12 и автобусов №№30, 77.

Эти остановки исполком вводит из-за реконструкции улиц Сахарова и Бигичева.