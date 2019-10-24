Как «Река Замбези» встречает посетителей: «Растения не рвать», «Не стучите по стеклу» и «Берегите гаджеты»

17:00, 24.10.2019 44
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Со следующей недели в Казанском зоопарке животных начнут переселять из старой части в новую — «Реку Замбези». Посетителей здесь ждут не раньше зимних каникул, но журналистам сегодня показали обитателей зооботсада и продемонстрировали их новые «квартиры».

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