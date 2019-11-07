Суд по требованию Роскомнадзора оштрафовал главу татарстанского КПРФ

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Мировой суд в Казани оштрафовал главу татарстанского регионального отделения КПРФ, а также главреда издаваемой отделением газеты «КПРФ в Татарстане». Причиной стали нарушения закона о средствах массовой информации.

Нарушения были связаны с тем, что учредитель газеты «КПРФ в Татарстане» в установленный законодательством срок при изменении языка не осуществил внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации. Кроме того, редакция не осуществляла доставку обязательных экземпляров газеты «КПРФ в Татарстане» в электронной и печатной форме в филиал ФГУП «ИТАР-ТАСС» «Российская книжная палата».

Как говорится в сообщении Роскомнадзора, главреда газеты оштрафовали на тысячу рублей, главу отделения партии — на 2 тысячи, штраф еще на 20 тысяч вынесен в отношении юрлица — учредителя газеты.