В Башкирии 280 детей ходили в аварийный детсад, который чиновники отказывались ремонтировать

Прокуратура Гафурийского района Башкирии добилась закрытия детского сада в селе Красноусольский, здание которого было признано аварийным. Муниципальные чиновники игнорировали рекомендации провести ремонт в дошкольном учреждении.

Частично аварийным здание было признано в 2017 году. Эксперты рекомендовали властям провести капитальный ремонт, починить фундамент и несущие конструкции. Однако рекомендации были попросту проигнорированы.

В 2019 году оказалось, что уже все здание является аварийным. Стены, фундамент и железобетонные плиты находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. Были нарушены пожарная безопасность и санитарно-эпидемиологические нормы. Более 280 детям нахождение в здании несло угрозу жизни и здоровья.

Суд удовлетворил требования прокуратуры временно закрыть детский сад и обязать провести там ремонт. Решение суда в законную силу не вступило.

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