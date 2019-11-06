Экс-главный режиссер театра им. Тинчурина через суд потребовал восстановить его в должности

Бывший главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Рашид Загидуллин подал в Вахитовский суд Казани иск к Министерству культуры с требованием восстановить его в должности из-за увольнения по инициативе работодателя.

Иск был зарегистрирован 15 октября, в тот же день его приняли к производству. Сегодня должно было состояться предварительное судебное заседание, но оно не состоялось, следует из материалов дела.

Заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный артист РФ Рашид Загидуллин был главным режиссером театра им. К. Тинчурина с 1993 года. Его уволили в сентябре этого года в связи с истечением контракта.