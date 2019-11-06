На пожаре в Актаныше спасли четырех человек

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В селе Актаныш в Татарстане произошел пожар в квартире на первом этаже жилого дома.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 11:20 (мск). Прибывшие спасатели установили, что из квартиры идет густой черный дым. Из оконных проемов второго и третьего этажей пожарные по лестнице спасли четырех человек, из них троих детей. Самостоятельно эвакуировались 43 человека. Погибших и пострадавших нет.

Возгорание на площади 2 кв. м потушили в 11:53. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, накануне утром в Казани в многоэтажке на Назарбаева вспыхнул пожар. Из горящего дома спасли 28 человек, из них 13 детей, пятерых из которых доставили в ДРКБ с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Не все смогли покинуть здание самостоятельно — пятерых пришлось спасать из окон по пожарным лестницам. Подробнее — в репортаже «Реального времени».