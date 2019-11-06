Xiaomi презентовала «умные» часы Mi Watch

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Китайская компания Xiaomi в социальной сети Weibo представила «умные часы» Mi Watch.

Гаджет получил сенсорный экран диагональю в 1,78 дюйма, аккумулятор емкостью 570 mAh, процессор Snapdragon Wear 3100 с 4G и технологию бесконтактной оплаты NFC. От одной зарядки часы проработают 36 часов.

Стоимость часов составит 1 299 юаней или около 12 тыс. рублей. Продажи гаджета в Китае стартуют 11 ноября. Пока неизвестно, будут ли Mi Watch продаваться в других странах.

Ранее сообщалось, что Xiaomi готова выпустить браслет Mi Band 5 с глобальной поддержкой NFC, а значит, бесконтактные платежи заработают во всех странах мира.