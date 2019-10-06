Браслеты MI Band 5 будет поддерживать NFC во всем мире

Производитель готов выпустить Mi Band 5 с глобальной поддержкой NFC, а значит, бесконтактные платежи заработают во всех странах мира.

Ожидается, что Xiaomi представит пятое поколение своего фитнес-браслета в середине 2020 года, сообщает портал Tizenhelp со ссылкой на свои источники в компании.

Вероятно, на такой шаг компания пойдет из-за пользователей, большая часть которых проживает за пределами Китая. Пока остается неясным, с какими платежными системами сможет работать будущий гаджет.

Разработкой и производством 5-го поколения Mi Band по традиции займется компания Huami. Основатель и исполнительный директор Huami Ван Хуан (Wang Huang) уже подтвердил эту информацию. В будущем у компании много проектов, связанных с Xiaomi, и проект Mi Band 5 — один из них.

Текущая модель умного браслета пользуется феноменальной популярностью. За первые 8 дней было продано более 1 млн экземпляров. В Китае Mi Band 4 используется не только для бесконтактных платежей, но и для оплаты проезда в автобусе, а также в качестве пропуска.

Пользователи из других стран мира такой возможности не имеют.

Напомним, ранее сообщалось, что жители ПФО начали чаще оплачивать покупки с помощью NFC.