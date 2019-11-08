День в истории: «Пивной путч», основание «Гражданской обороны», день КВН
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 8 ноября. В этот день отмечается:
- Международный день КВН
- Международный день радиологии
- День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России
В этот день произошло:
- 1519 — вступление Эрнана Кортеса в Теночтитлан.
- 1520 — начало «Стокгольмской кровавой бани».
- 1888 — во время циклона судно Vaitarna (англ.), шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата; погибло 746 человек.
- 1895 — в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами, впоследствии в честь ученого названное рентгеновским.
- 1903 — в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.
- 1917 — начало революции в России (26 октября по Юлианскому календарю, который в то время использовала Россия).
- 1923 — «Пивной путч» в Мюнхене: попытка захвата государственной власти, предпринятая НСДАП.
- 1943 — учреждены Орден Славы (военный орден СССР), Орден «Победа» (высший военный орден СССР).
- 1961 — вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб веселых и находчивых»).
- 1971 — выпуск альбома Led Zeppelin IV рок-группы Led Zeppelin.
- 1975 — восстание группы советских моряков на БПК «Сторожевой».
- 1984 — основание российской панк-группы «Гражданская оборона».
В этот день родились:
- 1847 — Брэм Стокер (ум. 1912), ирландский писатель, автор романа «Дракула».
- 1884 — Герман Роршах (ум. 1922), швейцарский психиатр и психоаналитик, разработчик одного из тестов исследования личности.
- 1900 — Маргарет Митчелл (ум. 1949), американская писательница, автор романа «Унесенные ветром».
- 1923 — Джек Килби (ум. 2005), американский физик, создатель первой интегральной микросхемы, лауреат Нобелевской премии (2000).
- 1924 — Дмитрий Язов, Маршал Советского Союза, министр обороны СССР (1987—1991). Единственный ныне здравствующий Маршал Советского Союза.
- 1946 — Гус Хиддинк, нидерландский футбольный тренер.
- 1960 — Олег Меньшиков, актер, театральный режиссер, народный артист России.
- 1974 — Кисимото Масаси, японский мангака, создатель манги «Наруто».
В этот день умерли:
- 1674 — Джон Мильтон (р. 1608), английский поэт, автор поэмы «Потерянный рай».
- 1887 — Док Холлидей (р. 1851), американский зубной врач, азартный игрок, один из наиболее известных ганфайтеров Дикого Запада.
- 1953 — Иван Бунин (р. 1870), русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1933).
- 1968 — Кирилл Щелкин (р. 1911), советский ученый-ядерщик, трижды Герой Социалистического Труда.
- 1974 — Вольф Мессинг (р. 1899), артист оригинального жанра, иллюзионист, психиатр и гипнотизер.
- 1998 — Джон Хант (р. 1910), английский офицер, руководитель экспедиции, в ходе которой Э. Хиллари и Н. Тенцинг впервые в мире покорили Эверест.
- 2009 — Виталий Гинзбург, советский и российский физик-теоретик, академик, Нобелевский лауреат.
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