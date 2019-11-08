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День в истории: «Пивной путч», основание «Гражданской обороны», день КВН

01:28, 08.11.2019
День в истории: «Пивной путч», основание «Гражданской обороны», день КВН
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 8 ноября. В этот день отмечается:

  • Международный день КВН
  • Международный день радиологии
  • День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России

В этот день произошло:

  • 1519 — вступление Эрнана Кортеса в Теночтитлан.
  • 1520 — начало «Стокгольмской кровавой бани».
  • 1888 — во время циклона судно Vaitarna (англ.), шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата; погибло 746 человек.
  • 1895 — в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами, впоследствии в честь ученого названное рентгеновским.
  • 1903 — в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.
  • 1917 — начало революции в России (26 октября по Юлианскому календарю, который в то время использовала Россия).
  • 1923 — «Пивной путч» в Мюнхене: попытка захвата государственной власти, предпринятая НСДАП.
  • 1943 — учреждены Орден Славы (военный орден СССР), Орден «Победа» (высший военный орден СССР).
  • 1961 — вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб веселых и находчивых»).
  • 1971 — выпуск альбома Led Zeppelin IV рок-группы Led Zeppelin.
  • 1975 — восстание группы советских моряков на БПК «Сторожевой».
  • 1984 — основание российской панк-группы «Гражданская оборона».

В этот день родились:

  • 1847 — Брэм Стокер (ум. 1912), ирландский писатель, автор романа «Дракула».
  • 1884 — Герман Роршах (ум. 1922), швейцарский психиатр и психоаналитик, разработчик одного из тестов исследования личности.
  • 1900 — Маргарет Митчелл (ум. 1949), американская писательница, автор романа «Унесенные ветром».
  • 1923 — Джек Килби (ум. 2005), американский физик, создатель первой интегральной микросхемы, лауреат Нобелевской премии (2000).
  • 1924 — Дмитрий Язов, Маршал Советского Союза, министр обороны СССР (1987—1991). Единственный ныне здравствующий Маршал Советского Союза.
  • 1946 — Гус Хиддинк, нидерландский футбольный тренер.
  • 1960 — Олег Меньшиков, актер, театральный режиссер, народный артист России.
  • 1974 — Кисимото Масаси, японский мангака, создатель манги «Наруто».

В этот день умерли:

  • 1674 — Джон Мильтон (р. 1608), английский поэт, автор поэмы «Потерянный рай».
  • 1887 — Док Холлидей (р. 1851), американский зубной врач, азартный игрок, один из наиболее известных ганфайтеров Дикого Запада.
  • 1953 — Иван Бунин (р. 1870), русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1933).
  • 1968 — Кирилл Щелкин (р. 1911), советский ученый-ядерщик, трижды Герой Социалистического Труда.
  • 1974 — Вольф Мессинг (р. 1899), артист оригинального жанра, иллюзионист, психиатр и гипнотизер.
  • 1998 — Джон Хант (р. 1910), английский офицер, руководитель экспедиции, в ходе которой Э. Хиллари и Н. Тенцинг впервые в мире покорили Эверест.
  • 2009 — Виталий Гинзбург, советский и российский физик-теоретик, академик, Нобелевский лауреат.
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