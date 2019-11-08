День в истории: «Пивной путч», основание «Гражданской обороны», день КВН

Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 8 ноября. В этот день отмечается:

Международный день КВН

Международный день радиологии

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России

В этот день произошло:

1519 — вступление Эрнана Кортеса в Теночтитлан.

1520 — начало «Стокгольмской кровавой бани».

1888 — во время циклона судно Vaitarna (англ.), шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата; погибло 746 человек.

1895 — в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами, впоследствии в честь ученого названное рентгеновским.

1903 — в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.

1917 — начало революции в России (26 октября по Юлианскому календарю, который в то время использовала Россия).

1923 — «Пивной путч» в Мюнхене: попытка захвата государственной власти, предпринятая НСДАП.

1943 — учреждены Орден Славы (военный орден СССР), Орден «Победа» (высший военный орден СССР).

1961 — вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб веселых и находчивых»).

1971 — выпуск альбома Led Zeppelin IV рок-группы Led Zeppelin.

1975 — восстание группы советских моряков на БПК «Сторожевой».

1984 — основание российской панк-группы «Гражданская оборона».

В этот день родились:

1847 — Брэм Стокер (ум. 1912), ирландский писатель, автор романа «Дракула».

1884 — Герман Роршах (ум. 1922), швейцарский психиатр и психоаналитик, разработчик одного из тестов исследования личности.

1900 — Маргарет Митчелл (ум. 1949), американская писательница, автор романа «Унесенные ветром».

1923 — Джек Килби (ум. 2005), американский физик, создатель первой интегральной микросхемы, лауреат Нобелевской премии (2000).

1924 — Дмитрий Язов, Маршал Советского Союза, министр обороны СССР (1987—1991). Единственный ныне здравствующий Маршал Советского Союза.

1946 — Гус Хиддинк, нидерландский футбольный тренер.

1960 — Олег Меньшиков, актер, театральный режиссер, народный артист России.

1974 — Кисимото Масаси, японский мангака, создатель манги «Наруто».

В этот день умерли: