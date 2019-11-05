В России могут запретить продавать смартфоны без российского ПО

Госдума рассматривает законопроект о запрете на продажу гаджетов без российского программного обеспечения. Проект уже одобрен в первом чтении.

Согласно документу, уже с 1 июля 2020 года в России могут исчезнуть из продажи смартфоны и компьютеры на иностранном ПО. Программное обеспечение гаджетов на продажу должно быть переустановлено на российское, сообщает «РИА Новости».

В перечень товаров входят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ». Полный перечень товаров должно определить правительство РФ.

По мнению парламентариев, данный законопроект должен способствовать развитию российских ИТ-компаний и «поставить их в конкурентную среду с зарубежными корпорациями».

Ранее в Госдуме предложили разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) тратить накопленные средства на улучшение жилищных условий, получение образования и другие значимые для них нужды.