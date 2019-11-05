Министр культуры Татарстана выразила соболезнования в связи с кончиной Татьяны Мамаевой

Министр культуры РТ Ирада Аюпова выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста «Реального времени» Татьяны Мамаевой.

«Только самые добрые слова. Профессиональный искусствовед, журналист, имеющий свою позицию, человек, который не боится высказывать свое мнение. Большая утрата для нас всех», — сказала глава Минкультуры Татарстана.

Татьяна Валентиновна скончалась в ночь на 5 ноября после тяжелой болезни в возрасте 66 лет. Она была ведущим культурным обозревателем интернет-газеты «Реальное время».