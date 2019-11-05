Порядок оглашения тем итогового сочинения в школах может измениться

Министерство просвещения РФ намерено изменить порядок оглашения тем итогового сочинения для одиннадцатиклассников. Это планируется сделать для того, чтобы уменьшить количество списанных из интернета работ, заявила глава ведомства Ольга Васильева.

«Я думаю, что вместе с Рособрнадзором мы изменим в ближайшее время порядок объявления тем итогового сочинения. Потому что мы объявляем традиционно, объявляем блоки, их пять. Дальше получаете вы, получаем мы, получают все остальные огромное количество сочинений, взятых из интернетного массива... эти сочинения, которые народ берет честно из интернета и так же честно нам сдает», — сказала она.

Васильева обратила внимание на то, что в списанных сочинениях школьники допускают орфографические и синтаксические ошибки, передает «РИА Новости».

Ранее Минобрнауки РФ повысило значение минимальных баллов ЕГЭ для своих подведомственных вузов. Всего их 252, университеты уже опубликовали на своих сайтах правила приема на 2020/21 год.

