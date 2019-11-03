Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу выданных автокредитов

По итогам III квартала 2019 года В Татарстане было выдано 13,5 тыс. автокредитов. Это позволило республике занять четвертое место среди регионов России, говорится в исследовании агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам обработки информации 4 тыс. кредиторов.

На первом месте по числу выданных автокредитов среди регионов России занимает Москва — 19,3 тыс. Далее идут Подмосковье (15,8 тыс.), Санкт-Петербург (15,4 тыс.). Пятерку замыкает Башкирия (11,7 тыс.).

Всего в III квартале было выдано почти 260 тыс. автокредитов, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, Татарстан по итогам 9 месяцев 2019 года вошел в топ-5 регионов, где жители чаще всего покупают новые автомобили.