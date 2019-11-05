СМИ: за раскрытие «военной тайны» могут ввести уголовную ответственность

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны планирует вернуть в российское законодательство понятие «военной тайны». Поправки в закон «О гостайне» будут включать в себя уголовную ответственность.



Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве, термин «тайна в области обороны» будет включать в себя сведения, касающиеся вооружения, комплектования, дислокации войск и планы мобилизации. На данный момент эта информация относится к государственной тайне.

Обязанность будет возложена исключительно на военнослужащих. Те, кто будет допущен к определенным сведениям, получат некоторые привилегии, однако при разглашении данных будут нести наказание, вплоть до уголовного.

Нынешний закон «О государственной тайне» не в полной мере учитывает армейскую специфику, считают в ведомстве. Секретной информации гораздо больше в вооруженных силах, при этом не все данные защищены юридически.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил ввести углубленную диагностику психики призывников после ЧП в Забайкалье.