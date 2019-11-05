В результате пожара в многоэтажке в центре Казани госпитализировали 5 детей

Фото: пресс-служба МЧС РТ

В результате пожара, который произошел сегодня на улице Назарбаева в Казани, оказались госпитализированы в ДРКБ 5 детей. Всего было спасено 28 человек.

Так, с помощью высотной спецтехники из окон спасены 5 человек, из них 3 детей. Всего спасены 28 человек, из них 13 детей. Еще 20 человек вышли самостоятельно.

Дети были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Напомним, открытое горение было ликвидировано в 10.22.

Происходило горение мебели на 4 этаже возле эвакуационного выхода на площади 10 кв. метров. Причины пожара предстоит установить, сообщили в пресс-службе МЧС.

