В результате пожара в многоэтажке в центре Казани госпитализировали 5 детей
В результате пожара, который произошел сегодня на улице Назарбаева в Казани, оказались госпитализированы в ДРКБ 5 детей. Всего было спасено 28 человек.
Так, с помощью высотной спецтехники из окон спасены 5 человек, из них 3 детей. Всего спасены 28 человек, из них 13 детей. Еще 20 человек вышли самостоятельно.
Дети были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Напомним, открытое горение было ликвидировано в 10.22.
Происходило горение мебели на 4 этаже возле эвакуационного выхода на площади 10 кв. метров. Причины пожара предстоит установить, сообщили в пресс-службе МЧС.
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