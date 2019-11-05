Минмолодежи Татарстана организует форум «Молодежная команда страны» за 7 млн рублей

Министерство по делам молодежи РТ организует форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны». На проведение мероприятия планируется потратить до 7,2 млн рублей.

Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Согласно сообщению, заявки принимаются с 5 по 13 ноября. Электронный аукцион планируется провести 15 ноября.

Из техзадания следует, что исполнитель должен быть готов выполнить все работы до июня 2020 года. Организатор возьмет на себя работы по доставке, проживанию и питанию 220 участников форума. Также в мероприятии должны участвовать эксперты, выступавшие на крупнейших федеральных площадках, таких как ПМЭФ, РИФ и прочих. В числе требований и участие медиа-персон, блогеров и известных политиков.