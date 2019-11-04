Юрий Дюпин: «Думаю, не за горами тот день, когда получу вызов в сборную»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин подвел итоги матча против самарских «Крыльев Советов» (0:0).

— Вас в очередной раз признали лучшим игроком матча. Вы довольны своей игрой и команды в последнее время? Насколько она разнится?

— Есть такое, что вратарь прежде всего должен думать об обороне. Но у нас есть требование, что атака начинается с вратаря, а защита с нападающего. Поэтому все стараются сыграть одинаково хорошо и в обороне, чтобы не пропустить, и в атаке все пытаются забить. В целом, витают в голове мысли, что «молодец, на «ноль» сыграл», есть чуть-чуть. Нотка такая, что не забили уже какую игру, но думаю, нас скоро прорвет на голы.

— После неудачной игры Лунева в последнее время рассчитываете на вызов в сборную?

— Я всегда на это рассчитываю, но мое дело в другом. Надо выходить играть, показывать, а там уже как решат тренеры сборной. У меня опыта мало, всего 45 матчей. Есть вратари опытнее, которые дольше играют на высоком уровне. Но я стремлюсь, работаю, чтобы попасть в сборную. Думаю, что не за горами этот день, — приводит слова Дюпина корреспондент «Реального времени».