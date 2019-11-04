Замминистра культуры Удмуртии задержали за взятку

В Удмуртии задержали заместителя министра культуры региона. Его подозревают в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что чиновник за «откат» способствовал исполнению и продлению договора поставки между индивидуальным предпринимателем и одним из подведомственных Минкульту учреждений.

Общий размер взятки составлял 280 тысяч рублей. Чиновника задержали с поличным сотрудники ФСБ при получении второй части взятки. Задержанному уже предъявили обвинения, он помещен под стражу.

Пресс-служба Следкома не называет имени задержанного, однако у местного министра культуры Владимира Соловьева, согласно данным сайта министерства, лишь один заместитель — Алексей Петров.