Производителя воды «Нарзан» потребовали признать банкротом

ООО «С-Транс» заявило о намерениях подать на банкротство АО «Нарзан», одного из крупнейших российских производителей минеральной воды.

Гендиректор «С-Транс» Сергей Жолбов заявил, что задолженность связана с неоплатой услуг по грузоперевозкам. Сумма требований кредитора составляет 2,6 млн рублей и складывается из двух исков — один уже удовлетворен судом, второй рассмотрят 10 декабря.

Гендиректор АО «Нарзан» Алексей Зобков подтвердил РБК, что у «Нарзана», есть судебные споры с логистическими компаниями, которые «ненадлежащим образом выполняли свои обязательства». Он добавил, что никаких оснований для банкротства компании нет.

Единственным владельцем АО «Нарзан», по данным базы СПАРК, является Владимир Бородавкин. В 2018 году выручка «Нарзан» превысила 1 млрд руб., чистая прибыль — 62,1 млн руб.

