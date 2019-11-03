Татарстан и Башкирия вошли в рейтинг регионов, где чаще всего покупают новые автомобили

Татарстан и Башкирия вошли в рейтинг регионов, где жители чаще всего покупают новые автомобили.

Татарстанцы приобрели 49,3 тыс. машин, республика расположилась на четвертой строчке рейтинга. Следом идет Краснодарский край, здесь купили 43,1 тыс. машин. Жители Башкирии купили 39,7 тыс. авто.

За 9 месяцев этого года больше всего новых машин купили москвичи. Здесь приобрели 158,4 тыс. экземпляров. Подмосковью принадлежит 9% всего российского рынка, в Московской области купили 101,8 тыс. авто. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (75 тыс. новых машин). Эти три субъекта занимают более 35% рынка новых легковых машин в РФ, согласно данным «Автостата».

Всего за 9 месяцев россияне купили 1,13 миллиона новых легковых автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.



Ранее аналитики выяснили, что в Казани за впервые за год автомобили стали дешевле.