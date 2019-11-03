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СМИ узнали имя попутчика убитого начальника центра «Э» Ингушетии

12:56, 03.11.2019
СМИ узнали имя попутчика убитого начальника центра «Э» Ингушетии
Фото: realnoevremya.ru

Третьим в машине с братьями Эльджаркиевыми, убитыми вчера в Москве, был друг погибших — бизнесмен Гурсман Сапралиев.

Мужчину спасло то, что он не кинулся на помощь к Ибрагиму Эльджаркиеву.

Со свидетелем убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата общаются следователи, передает «Пятый канал».

Кроме того, следователи обозначили круг подозреваемых по делу об убийстве, наметили приоритетные версии произошедшего, сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, вчера в Москве неизвестный совершил нападение на двух мужчин. Убитыми оказались начальник центра по противодействию экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, также полицейский.

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