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Минкульт Татарстана проводит конкурс на лучший эскиз надгробного памятника художнику Ильдару Зарипову

23:37, 03.11.2019
Минкульт Татарстана проводит конкурс на лучший эскиз надгробного памятника художнику Ильдару Зарипову
Фото: wikipedia.org

Министерство культуры Республики Татарстан анонсировало открытый конкурс на лучший эскизный проект надгробного памятника народному художнику России Ильдару Зарипову.

В конкурсе предлагается поучаствовать скульпторам, дизайнерам, архитекторам, которые являются членами творческих союзов.

Конкурс продлится до 15 января 2020 года, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Ранее сообщалось, что умер казанский художник Владимир Гурьянов.

Справка

Зарипов Ильдар Касимович — живописец, заслуженный деятель искусств ТАССР (1977), заслуженный художник РСФСР (1983), лауреат Государственной премии Республики Татарстан им.Г.Тукая (1994), лауреат премии Министерства культуры Республики Татартан им. Б.И. Урманче (2001), народный художник Российской Федерации (2002).

Родился 15 ноября 1939 года в Казани.

Окончил Казанское художественное училище (1961), Московский государственный художественный институт им.В.И. Сурикова (1968), мастерскую живописи Академии художеств СССР (1970).

Его авторству принадлежат такие работы, как «Рябинка», «За Казанью», «Сююмбике», «Первый снег».

Умер 14 июня 2012 года.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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