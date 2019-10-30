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Скончался казанский художник Владимир Гурьянов

08:33, 30.10.2019
Скончался казанский художник Владимир Гурьянов
Фото: realnoevremya.ru

Накануне стало известно о смерти казанского художника Владимира Гурьянова. Он умер на 63-м году жизни.

«Не стало дяди Вовы Гурьянова... Мамочки мои...» — написал казанский журналист и поэт Айрат Бик-Булатов.

Причиной смерти стал инсульт, сообщается на странице художника.

Владимир Гурьянов — живописец, член Творческого союза художников России. Долгое время жил на улице Подлужной в Казани. Позже переехал в Васильево.

ОбществоКультура Татарстан
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