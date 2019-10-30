Скончался казанский художник Владимир Гурьянов
Накануне стало известно о смерти казанского художника Владимира Гурьянова. Он умер на 63-м году жизни.
«Не стало дяди Вовы Гурьянова... Мамочки мои...» — написал казанский журналист и поэт Айрат Бик-Булатов.
Причиной смерти стал инсульт, сообщается на странице художника.
Владимир Гурьянов — живописец, член Творческого союза художников России. Долгое время жил на улице Подлужной в Казани. Позже переехал в Васильево.ОбществоКультура Татарстан
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