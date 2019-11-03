«Синтез» с крупным счетом переиграл «Астану»

«Синтез» в домашнем матче чемпионата России по водному поло разгромил казахстанскую «Астану» — 19:4.

Счет матча долгое время оставался ничейным (1:1), но после стартовой раскачки казанцы пришли в себя, отправив в ворота гостей 18 мячей.

Самым результативным в составе казанцев стал Алексей Рыжов-Аленичев, забивший пять голов.

Сегодня команды проведут ответную встречу. Матч пройдет в Казани, начало игры в 14:00. Прямая трансляция состоится на официальном сайте «Синтеза».

«Синтез» (Казань) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) — 19:4 (5-1, 4-0, 4-2, 6-1)