«Синтез» с крупным счетом переиграл «Астану»
«Синтез» в домашнем матче чемпионата России по водному поло разгромил казахстанскую «Астану» — 19:4.
Счет матча долгое время оставался ничейным (1:1), но после стартовой раскачки казанцы пришли в себя, отправив в ворота гостей 18 мячей.
Самым результативным в составе казанцев стал Алексей Рыжов-Аленичев, забивший пять голов.
Сегодня команды проведут ответную встречу. Матч пройдет в Казани, начало игры в 14:00. Прямая трансляция состоится на официальном сайте «Синтеза».
«Синтез» (Казань) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) — 19:4 (5-1, 4-0, 4-2, 6-1)СпортВодные виды спорта Татарстан
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