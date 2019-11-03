Татарстанских застройщиков с начала года оштрафовали на 12,3 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане застройщиков за нарушение правил и норм охраны труда с начала года оштрафовали на 12,3 млн рублей, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Всего было вынесено 304 постановления. Инспекция государственного строительного надзора с начала 2019 года провела 1,2 тыс. проверок. Саморегулируемые организации провели проверки 1 088 организаций — членов СРО, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что за январь — октябрь 2019 года в Татарстане на строительных работах произошло 16 несчастных случаев. В двух случаях инциденты привели к смертельному исходу, 14 случаев стали причиной тяжелых травм.

