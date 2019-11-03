КАМАЗ откроет свой молодежный центр

На КАМАЗе готовятся к открытию молодежного центра, который расположится в здании «КАМАЗжилбыта», дочернего предприятия автогиганта.

В молодежном центре КАМАЗа планируется сделать два больших зала. Один из них станет конференц-залом на 50 человек. Во втором зале, способном разместить до 80 человек, будут установлены мобильные перегородки для ограничения зон, чтобы одновременно несколько коллективов могли обсуждать свои вопросы или репетировать.

Кроме того, при необходимости это же помещение сможет трансформироваться в концертный зал со сценой. Также в молодежном центре будет кухонная зона, склад для хранения реквизита, техническое помещение для компьютерной и оргтехники, офисный кабинет.

Сейчас в подразделениях и организациях КАМАЗа работают около 13 тысяч молодых сотрудников — работников до 35 лет, это составляет 31% от общей численности персонала компании. Центр станет клубом активной молодежи автогиганта, и каждое подразделение компании сможет бронировать помещения под мероприятия.

В настоящее время сотрудники предприятия проводят ремонт помещения, необходимые материалы закуплены спонсорами. Планируется, что предварительный технический запуск центра состоится в декабре 2019 года. Официальное открытие центра будет приурочено к 50-летию со дня организации молодежного движения на КАМАЗе, которое в компании отметят 2 апреля 2020 года, передает пресс-служба КАМАЗа.

Ранее сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» представило нового главного конструктора — директора научно-технического центра (НТЦ), заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ». Им назначен директор по развитию 45-летний Евгений Макаров.

