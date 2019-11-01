На КАМАЗе впервые за 25 лет сменился главный конструктор

ПАО «КАМАЗ» представило нового главного конструктора — директора научно-технического центра (НТЦ), заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ». Им назначен директор по развитию 45-летний Евгений Макаров.

Должность главного конструктора с 1995 года занимал 67-летний Данис Валеев. Отныне он перешел на должность советника гендиректора КАМАЗа, пишет «Интерфакс».

Евгений Макаров был принят на работу в 2005 году в департамент проектирования автомобильной техники НТЦ КАМАЗа на должность заместителя главного конструктора по новым разработкам автомобильных агрегатов и спецтехники. Он руководит главными проектами НТЦ, включая «Перспективные автомобили КАМАЗ» и «Реинжиниринг автопроизводства», отмечается в корпоративной газете.

Ранее в Арбитражный суд Ростовской области 25 сентября обратились предприниматели Владимир и Лилия Мяус. Они потребовали признать право собственности на 3 тысячи акций ПАО «КАМАЗ» в порядке правопреемства.

