В Чечне впервые за четыре года в ноябре выпал снег

В Чечне впервые за несколько лет около суток идет снег.

«Последний раз снег в ноябре в Чечне был 4 года назад. Резкое похолодание связано с циклоном, который установился на юге и европейской части России», — сообщили в Гидрометцентре Чечни (цитата по «РИА Новости»).

Там отметили, что высота снежного покрова достигает 20 сантиметров. Снегопад будет длиться еще сутки — до 3 ноября, потом ожидается потепление.

Ранее в Гидрометцентре Татарстана рассказали, когда в республику придет потепление.