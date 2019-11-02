В Чечне впервые за четыре года в ноябре выпал снег
В Чечне впервые за несколько лет около суток идет снег.
«Последний раз снег в ноябре в Чечне был 4 года назад. Резкое похолодание связано с циклоном, который установился на юге и европейской части России», — сообщили в Гидрометцентре Чечни (цитата по «РИА Новости»).
Там отметили, что высота снежного покрова достигает 20 сантиметров. Снегопад будет длиться еще сутки — до 3 ноября, потом ожидается потепление.
Ранее в Гидрометцентре Татарстана рассказали, когда в республику придет потепление.Общество
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