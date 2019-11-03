Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до +2°С

В воскресенье, 3 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +2°С до -3°С. В Казани днем ожидается от +1°С до -1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -1°С до -3°С.

