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Степанов из «Рубина» и Голубев из «Уфы» вызваны в молодежную сборную России

15:28, 01.11.2019
Степанов из «Рубина» и Голубев из «Уфы» вызваны в молодежную сборную России
Фото: Егор Слизяк / vk.com/rus_team_u21

Стал известен состав молодежной сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата Европы — 2021 с Латвией и Сербией.

Тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым вызвал на сборы 23 игроков. В число вызванных попали защитник «Рубина» Данил Степанов и полузащитник «Уфы» Артем Голубев.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин»), Никита Каккоев («Томь»), Михаил Лысов («Локомотив»).

Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Краснодар»).

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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