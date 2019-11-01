Степанов из «Рубина» и Голубев из «Уфы» вызваны в молодежную сборную России
Стал известен состав молодежной сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата Европы — 2021 с Латвией и Сербией.
Тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым вызвал на сборы 23 игроков. В число вызванных попали защитник «Рубина» Данил Степанов и полузащитник «Уфы» Артем Голубев.
Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин»), Никита Каккоев («Томь»), Михаил Лысов («Локомотив»).
Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).
Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Краснодар»).
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