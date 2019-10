Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении спустя шесть лет после распада

Американская рок-группа My Chemical Romance объявила о воссоединении. Первый с 2012 года концерт музыкантов состоится в 20 декабря в Лос-Анджелесе.

О дальнейших планах группы пока неизвестно.

Like Phantoms Forever...

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT