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Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении спустя шесть лет после распада

23:54, 31.10.2019
Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении спустя шесть лет после распада
Фото: ru.wikipedia.org

Американская рок-группа My Chemical Romance объявила о воссоединении. Первый с 2012 года концерт музыкантов состоится в 20 декабря в Лос-Анджелесе.

О дальнейших планах группы пока неизвестно.

Группа My Chemical Romance была образована в конце 2001 года. В ее состав вошли Джерард Уэй, Майки Уэй, Фрэнк Айеро и Рэй Торо. 22 марта 2013 года на своем официальном сайте группа объявила о распаде. За 12 лет было выпущено четыре альбома.

После распада участники коллектива занялись сольным творчеством.

ОбществоКультура
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