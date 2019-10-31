«Оренбург» выбыл из Кубка России, уступив дома «Химкам»

«Оренбург» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу у себя дома уступил «Химкам» (1:2).

Гости забили два мяча в первые 25 минут встречи, после чего перешли на контратакующую тактику игры. Во втором тайме нападающий «Оренбурга» Деспотович отыграл один мяч, но на большее хозяев поля не хватило.

Таким образом, «Химки» прошли в четвертьфинал турнира, «Оренбург» выбыл из розыгрыша Кубка.

Кубок России, 1/8 финала.

«Оренбург» — «Химки» — 1:2 (0:2, 1:0).

Голы: Деспотович, 51 — Полярус, 1, 21.