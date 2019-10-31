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Минспорт РФ внес проект с предложением не считать легионерами спортсменов из стран ЕАЭС

18:26, 31.10.2019
Минспорт РФ внес проект с предложением не считать легионерами спортсменов из стран ЕАЭС
Фото: ria56.ru

Министерство спорта РФ предложило внести изменения в проект, по которому спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) считаются легионерами. Обсуждение данного вопроса продлится до 14 ноября.

«Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», — говорится в пояснительной записке к проекту Минспорта РФ.

Отмечается, что спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве, проходящих на территории России.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

СпортОбщество
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