Гендиректор «Уфы»: «По игре сегодня мы превосходили ЦСКА»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение уфимцев в 1/8 финала Кубка России московскому ЦСКА (0:1).

«По игре сегодня превосходили соперника. Но сегодня сыграло золотое правило футбола. Думаю, что фарт, который сегодня есть, они не расплескают. У нас были моменты и их было больше.

ЦСКА тоже играл хорошо. Но мне показалось, что мы были лучше по игре сегодня. Но пусть судят специалисты. Мы же просто не забили. Команда переживает. Надо такие игры пережить. Следующий матч дома с «Локомотивом», должны побеждать. Следующий матч с ЦСКА, думаю, выиграем. Когда-то это же закончится. Мы играли неплохо, к ним нет претензий.

Когда закончится запрет на общение с прессой? Сейчас решим. К команде нет претензий. Они сделали все, что возможно», — сказал Газизов Sport24.