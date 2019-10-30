Прокуратура Башкирии проверит книгу о Гитлере после жалоб граждан

Башкирская прокуратура проверит биографическую книгу об Адольфе Гитлере на экстремизм.



Ранее ресурс UFA1.RU сообщил, что жители Уфы возмутились продажей в магазине «Читай-город» биографии Гитлера с его портретом на обложке.

«Прокуратура Башкирии организовала проверку по данному сообщению в СМИ. Мы изучим эту книгу, после этого будет принято решение о необходимости проверки издания на предмет экстремизма», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что компания Megogo Distribution, выпустившая в российский прокат кинофильм «Хеллбой», в переводе убрала имя Иосифа Сталина и заменила его на Адольфа Гитлера.