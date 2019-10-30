Суд отказал в иске по лишению родительских прав жительницы Казани

Суд не нашел оснований для лишения жительницы Казани Диляры Гайсиной родительских прав. Прокуратура Татарстана дала аналогичное заключение:

«Поскольку каких-либо относимых и допустимых доказательств, свидетельствующих о том, что оставление ребенка с ответчиком вследствие его поведения является опасным для ребенка, истцом не представлено, в материалах дела не имеется, правовых оснований для ограничения Гайсиной Д.И. в родительских правах не имеется».

Иск с намерением отобрать детей у женщины подали органы опеки, ссылаясь на плохие жилищные условия — ее квартира пострадала от пожара. Прокуроры привели установленные в судебном заседании факты, что Гайсина трудоустроена, имеет постоянный заработок, на учете врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, к уголовной ответственности не привлекалась, согласно пояснениям допрошенных свидетелей характеризуется положительно.

Также отмечено, что основная масса правонарушений Гайсиной совершена до 2019 года и ответчица считается не привлеченной. «Истцу необходимо представить доказательства ненадлежащего исполнения ответчиком родительских обязанностей в настоящее время», — добавили в пресс-службе Прокуратуры.

Сообщается, что сейчас у женщины есть благоустроенное жилье. У школы также больше нет замечаний по многочисленным пропускам ребенка. Допрошенный классный руководитель и заместитель директора пояснили, что в настоящее время проблем с посещаемостью, успеваемостью и внешним видом девочки нет.

Прокуратура дала заключение о необходимости отказать в иске. В итоге Советский райсуд Казани оставил заявление органов опеки без удовлетворения.