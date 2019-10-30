Следственный комитет займется расследованием убийства детей-сирот в Ейске в годы войны

Следственный комитет России по результатам изучения материалов, рассекреченных ФСБ, возбудил уголовное дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников ейского детского дома.

Согласно архивным данным, в Краснодарский край в 1942—1943 годы для проведения карательных операций была направлена зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом.

Установлено, что 9 и 10 октября члены зондеркоманды при участии начальника гестапо города Ейска, обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома с помощью мобильных газовых камер.

Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских оккупантов в 1943 году.

Отмечается, что часть военнослужащих, в том числе и Кристман, были осуждены, однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и иные не понесли наказания.

В ведомстве подчеркивается, что ни один факт преступных действий, основанный на идеях расового превосходства и нацизма, не должен остаться незамеченным.