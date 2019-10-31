В этот день убили революционера Николая Баумана — его именем названа центральная улица Казани и университет

В этот день, 31 октября, 114 лет назад был убит Николай Бауман — российский революционер, выходец из Казани.

Бауман учился во 2-й Казанской гимназии, был студентом Казанского ветеринарного института. В годы учебы он увлекался народнической и марксистской литературой, участвовал в работе подпольных кружков, занимался пропагандой.

В 1897 году Баумана арестовали в первый раз и отправили под стражу на 22 месяца, в 1899 году его сослали в город Орлов — оттуда он бежал за границу. За легкость, с которой Бауману удавалось пересекать границу Российской империи, тот получил прозвище Грач.

С Владимиром Лениным Бауман познакомился в Цюрихе в 1900 году, по его поручению Бауман работал в московских большевицких организациях.

Бауман был убит в Москве в 1905 году — на него напал с обрезком трубы в руках фабричный рабочий Николай Михалин во время протестной акции большевиков. Нападавший ранее служил в лейб-гвардии Конном полку, поэтому ему удалось нанести несколько сильных ударов Бауману, несмотря на то что тот вместе с соратниками обстрелял Михалина из пистолетов.

Позже Михалин добровольно сдался полиции, его осудили на полтора года тюрьмы.

В честь Николая Баумана названа центральная улица в Казани — переименование произошло в 1930 году, ранее улица называлась Ногайской дорогой, а также Проломной улицей. Также в столице Татарстан имя Баумана носит Казанская государственная академия ветеринарной медицины.