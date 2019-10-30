Фигуристка Губанова, раскритиковавшая Загитову, пожаловалась на травлю в интернете

Фото: Mutsu Kawamori / Global Look Press

Российская фигуристка Анастасия Губанова пожаловалась на травлю в интернете из-за ее критики в адрес олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой.

— Сложилось впечатление, что в соцсетях вы по-прежнему в изоляции: у вас ограничен доступ к страницам, закрыты сообщения.



— Есть такое, и вообще я редко фотографии выкладываю. Думаю, летом правильно было не реагировать на оскорбления, чтобы сохранить здоровье. Сейчас порой читаю новости и комментарии в группах, но общаюсь с людьми очень избирательно.

— Тяжело переживали атаку хейтеров?

— Это было ужасно. Столько гневных отзывов и оскорблений в прессе, социальных сетях! Выхожу здесь с тренировки, открываю свою страницу, а там масса комментариев под последней фотографией. Люди писали гадости в мой адрес, что-то доказывали друг другу, ругались.

Честно говоря, вначале я не придала этому значения и посмеялась. Но травля продолжалась, я закрыла комментарии… Начали атаковать предыдущие посты, затем еще более ранние, в личные сообщения писали. В итоге нервы не выдержали, эта волна негатива довела меня до слез. Я все-таки живой человек.

— Как получилось справиться с травлей?

— Семья и тренеры очень помогли. Меня долго успокаивали и дома, и на катке. На какое-то время я закрылась от внешнего мира, журналистов и соцсетей, потому что это наносило ущерб психике, да и на работе могло плохо сказаться. К счастью, сейчас я отпустила ситуацию и спокойно отношусь к летнему скандалу, — сказала Губанова.

Напомним, ранее Губанова в прямом эфире в своем «Инстаграме» заявила, что не считает победу Алины Загитовой на Олимпийских играх заслуженной.