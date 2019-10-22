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Госдума одобрила заморозку повышения пенсий военным

16:47, 22.10.2019 20
Госдума одобрила заморозку повышения пенсий военным
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении закон, который заморозит на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.

Документ предполагает приостановку до 1 января 2021 года нормы закона, согласно которой доля довольствия военного, которая учитывается при исчислении его пенсии, должна ежегодно расти на 2%, пока не достигнет 100%.

То есть фактически проект приостановит рост пенсий военнослужащих. Он предлагает остановиться на цифре 73,68% от денежного довольствия, уровне, установленном с 1 октября этого года, передает ТАСС.

Профильный думский комитет по обороне подверг законопроект критике и поддержал его лишь при условии корректировки ко второму чтению.

«На деле право военных пенсионеров на ежегодное увеличение размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении пенсий... в очередной раз будет фактически блокировано», — говорится в заключении комитета.

Подчеркивается, что с 2014 года по 2016 год «прибавка к военной пенсии» за счет роста понижающего коэффициента «не покрывала даже уровень инфляции, не говоря уже о выполнении указа» президента РФ Владимира Путина.

ОбществоВласть
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комментарии 20

комментарии

  • Анонимно 22 окт
    А чего еще можно ждать от Госдуры?
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  • Анонимно 22 окт
    Что и следовало ожидать от антинародных депутатов Единой России.
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  • Анонимно 22 окт
    Если бы 73% от зарплаты, а 73% от суммы получаемой без учёта всех надбавок и умноженных на 0.5-0.75 в зависимости от выслуги
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  • Анонимно 22 окт
    Все это ерунда! Помню в 70-х я, старший летчик авиации ПВО, получал больше чем командир Ту-154.
    А сейчас ???
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  • Анонимно 22 окт
    Козлы думские! Как воевать,так ни кого,а как зарплаты себе повышать,так они первые!
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  • Анонимно 22 окт
    Очень печально.....думать нужно было кого выбирали в госдуму....
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  • Анонимно 22 окт
    одним словом ""
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  • Анонимно 22 окт
    Доколе, будут издеваться над пенсионерами, отдавшими свое здоровье в свое время. Сами депутаты без зазрения совести себе постоянно просят поднять зарплату. А они вообще Зарабатывают - нет мы видим они успевают только получать денсредства, работать им некогда, они даже на заседания Госдумы не являются, якобы на встрече с избирателями, а сами либо на КАнарахлибо в ОАЭ.и.т.д.прохлаждаются.Совесть есть у этих "слуг" народа!
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    Анонимно 23 окт
    На выборах не одного голоса членам ЕР!!!
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  • Анонимно 23 окт
    так себе же в первую очередь надо поднять, а что думать о Вас господа пенсионеры.
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  • Анонимно 23 окт
    Пока партия ( единая россия ) в большинстве в гос думе - пенсионеры будут сосать лапу
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  • Анонимно 23 окт
    А депутаты не служили. Не служат их дети. Повесть Гоголя о капитане Копейкине возвратилась
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  • Анонимно 23 окт
    Родину защищать, святая обязанность а обязанности оплачивать - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
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  • Анонимно 23 окт
    А не пора ли на баррикады, господа военные?
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  • Анонимно 23 окт
    Всё правильно,мы им нужны когда в пагонах.А сейчас ?За себя любимых они не забывают.
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  • Анонимно 23 окт
    Вот теперь я стал понимать почему сегодня идёт отток младших офицеров из Вооруженных сил.
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  • Анонимно 23 окт
    Все все поняли? Сколько военных пенсионеров и членов их семей? А будущих ВП? А друзей? Не нужны баррикады, нужно пойти на выборы. Особое внимание независимым (ЕР) кандидатам. Не дать возможности подделать бюллетени. Денег нет, но мы продержимся. Сегодня списали африканцам 20 млрд. баксов. А могли закупить бананы для думцев (правда слово Дума от слова думать), чтобы могли хапать и ртом и другой частью тела. Хочу вас ребята успокоить, косточка все равно будет нам брошена.
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  • Анонимно 23 окт
    Один человек на сайте военного обозрения задал вопрос пойдете ли вы защищать Россию? Смотришь на то, что творится у нас в стране получается не пойду защищать, пусть эти депутаты, сидящие в кремле сказочники, сидящие в белом доме писак и говорунов разных, чудных эпистол, тех людишек кто близок к телу, всех коррумпированных чиновников, нежно греющихся под сонцем ныне действующих первых лиц.И этот бюджет в первом чтении, подчёркивает то, что таких вопросов задают себе много других людей. Не пора ли делом заняться верхушки. Вся эта бездарная внутренняя политика всем уже надоела.
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  • Дон Трампакс 23 окт
    видать опять себе зарплату поднимут. больше взять не где. только с пенсионеров.
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  • Анонимно 23 окт
    Если думают , что платят, пусть считают , что служим. Скоро сами пойдете вместо нас служить.
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