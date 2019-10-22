Госдума одобрила заморозку повышения пенсий военным

Госдума приняла в первом чтении закон, который заморозит на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.

Документ предполагает приостановку до 1 января 2021 года нормы закона, согласно которой доля довольствия военного, которая учитывается при исчислении его пенсии, должна ежегодно расти на 2%, пока не достигнет 100%.

То есть фактически проект приостановит рост пенсий военнослужащих. Он предлагает остановиться на цифре 73,68% от денежного довольствия, уровне, установленном с 1 октября этого года, передает ТАСС.

Профильный думский комитет по обороне подверг законопроект критике и поддержал его лишь при условии корректировки ко второму чтению.

«На деле право военных пенсионеров на ежегодное увеличение размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении пенсий... в очередной раз будет фактически блокировано», — говорится в заключении комитета.

Подчеркивается, что с 2014 года по 2016 год «прибавка к военной пенсии» за счет роста понижающего коэффициента «не покрывала даже уровень инфляции, не говоря уже о выполнении указа» президента РФ Владимира Путина.