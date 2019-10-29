Мошенников из Татарстана задержали за кражу и подмену иномарок
Владелец автомастерской в Елабуге занимался необычной подменой дорогих автомобилей. Вместе с двумя сообщниками он через сайты объявлений покупал иномарки в послеаварийном состоянии. Затем, уже в Ижевске, они находили аналогичные модели автомобилей, но совершенно новые и угоняли их.
Уже на территории РТ группировка переставляла двигатели и номера с ранее купленных иномарок и продавала их под видом новых моделей. В автомастерской полицейские успели обнаружить один из похищенных в Ижевске автомобилей, сообщается на сайте управления Росгвардии по Удмуртской Республике.
Мошенники были задержаны с участием СОБР Росгвардии, за время своих махинаций они успели совершить четыре кражи. Общий ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. Все автомобили возвращены своим законным владельцам.
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