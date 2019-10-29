Зяббаров: на сельхозярмарках в Татарстане гречка не подорожает

Стоимость гречневой крупы на сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане составляет 30 рублей за килограмм. В ближайшее время цены останутся прежними, сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в кабинете министров РТ.



По словам Марата Зяббарова, повышенного спроса на гречку не наблюдается, из чего следует вывод, что нет необходимости в повышении цен. В магазинах республики стоимость гречневой крупы достигает более 40 рублей.

Жители Татарстана будут иметь возможность совершать более выгодные покупки на сельхозярмарках, так как цены там ниже на все продукты в целом.

Работа сельскохозяйственных ярмарок проходит по субботам каждую неделю и продлится до 28 декабря включительно.

