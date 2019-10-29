Дамир Шарипзянов: «Раз мы отыгрались с 0:3, значит, у нас команда с характером»

Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов прокомментировал итоги матча с «Адмиралом» (4:3), где нижнекамцы уступали сопернику по ходу игры со счетом 0:3.

— Все ожидали, что обе команды будут играть от обороны. Какие были установки на игру именно для вас защитников?

— Как такового плана игры от обороны у нас не было. Мы сегодня как обычно играли в свой хоккей, атаковали.

— В чем неудобен для вас «Адмирал»?

— Не сказал бы, что он для нас неудобный соперник. Нам просто не удалось забить в первом периоде. Как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе — пропустили три гола. Ребята молодцы, поборолись и вытащили этот матч.

— Считаете, что после поражения на Дальнем Востоке реванш удался? Тем более такая результативная игра получилась. Был сегодня какой-то особый настрой?

— Я бы не сказал про особый настрой именно на сегодня. Ситуация такова, что в каждом матче нужно выигрывать. В турнирной таблице все плотно друг за другом идут. Необходимо цепляться за каждое очко, бороться со всеми командами.

— Вы помните, чтобы «Нефтехимик» отыгрывался с 0:3 и решал судьбу матча в свою пользу?

— Сразу не вспомню. Вряд ли за время моего выступления за родную команду нам такое удавалось.

— Что главнее — фарт, везение или характер?

— Фарт в любом виде спорта, и в хоккее в частности, всегда присутствует. Сегодня где-то везло сопернику, но мы проявили характер и хорошо потрудились. И как награда — четыре гола в ворота «Адмирала», — приводит слова Шарипзянова пресс-служба клуба.